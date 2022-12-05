Hamitköy yasa boğuldu

Lefkoşa'nın büyük yerleşim yerlerinden Hamitköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Hamitköy'ün sevilen ailelerinden Dağ ve Uluhan ailelerinin sevilen siması olan Şengül Uluhan bugün hayatını kaybetti.

Şengül Uluhan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Uluhan'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Hamitköy Kabristanlığı'na defnedilecek.