banner875
banner885
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
14 0
21 0
 
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
7 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
36 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
21 0
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
26 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
36 0
banner878
banner887

Rekorların kupası

banner476

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda rekorlar kırılmaya devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nın geride kalan kısmında Lionel Messi, Olivier Giroud, Kylia Mbappe ve Cristiano Ronaldo tarihe geçti.

banner825
Rekorların kupası
Pazar akşamı oynanan Fransa - Polonya maçında rakip ağları sarsan 23 yaşındaki KylianMbappe, kupa tarihindeki 9'uncu golüne imza attı. Fransız futbolcu, 24 yaşına gelmeden 9 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Dünya yıldızı, Brezilya'nın efsanesi Pele ve Arjantin'in efsanesi Maradona'yı gol sayısında geçmeyi başardı.
Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fransa'da OlivierGiroud da tarihe geçmeyi başardı. Tecrübeli futbolcu, Polonya'ya attığı gol ile milli takımdaki gol sayısını 52'ye çıkardı. 52 gole ulaşan Giroud, 51 golü bulunan Thierry Henry'yi geride bırakarak Fransa Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu.
MESSİ, MARADONA'YI GERİDE BIRAKTI
LionelMessi, Arjantin'in efsane ismi Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı. Dünya Kupası'nda 9'uncu golünün atan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, 8 golü bulunan Maradona'yı geçti ve 10 golü bulunan Batistuta'ya bir adım daha yaklaştı.
Messi ayrıca Avustralya karşısında kariyerinin 1000'inci maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, 1000 maçta 789 gol ve 348 asistlik performans sergiledi.
RONALDO, 5 DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN İLK FUTBOLCU OLDU
Dünya Kupası tarihine geçen bir başka isim de Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız futbolcu, grubun ilk maçında Gana'ya attığı gol ile 5 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.