Hamitköy, Fatma ablasına ağlıyor

Lefkoşa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Hamitköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Hamitköy’ün sevilen simalarından Fatma Oksaner 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Oksaner’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

