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Hamitköy bir çınarını daha kaybetti

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Hamitköy bir çınarını daha kaybetti
Hamit Mandrez'in (Hamitköy) asırlık çınarlarından İzzet Sakallı hayatını kaybetti.
Ömrünü doğada hayvanları ile geçiren, son zamanlarına kadar da mesleği olan çobancılığı yapmaya devam eden Hamitköy'ün İzzet Dayısı, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Dukuli İzzet olarak bilinen İzzet Sakallı tam bir av tutkunu olarak da biliniyordu.
İzzet Sakallı'nın cenazesi Hamitköy Camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığına defnedildi.
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