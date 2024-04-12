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Hamit Mandrez, Subay amcasına ağladı

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Hamit Mandrez, Subay amcasına ağladı
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Hamit Mandrez'in (Hamitköy) asırlık çınarlarından Hüseyin Koloz (Subay) hayatını kaybetti. Kimlik yaşı 98 olmasına rağmen yaşı 100'den fazla olan Hüseyin Koloz, dün hastanede hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün Hamitköy Camisinde kılınan Cuma namazı sonrasında Hamitköy Mezarlığına defnedildi.
Hüseyin Koloz'un cenazesine kalabalık bir vatandaş kitlesi katıldı.

Koloz'un vefatı sonrasında Hamitköy'de Yukarı Mahalle diye bilinen bölgede yaşayan Asırlık Çınarlar'dan biri daha eksilmiş oldu.
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