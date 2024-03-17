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Güzelyurt'u şok eden ölüm

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Güzelyurt'u şok eden ölüm
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Güzelyurt sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt'un sevilen insanlarından, eski futbolcu ve emekli bankacı olan Savaş Solman yaşamını yitirdi.
Çevresi tarafından çok sevilen Savaş Solman'ın vefatını derin bir üzüntüye neden oldu.
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