Güzelyurt Cemal abisine ağlıyor

Güzelyurt bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Bafın Aksilu köyünde yetişen ve Güzelyurt'ta ikamet eden Ziraat Mühendisi Cemal Üçyiğit bugün vefat etti.

Vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Cemal Üçyiğit'in cenazesi, yarın Güzelyurt Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Yuvacık Mezarlığı'na defnedilecek.