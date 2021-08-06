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Güzelyurt berber Çullu'suna ağlıyor

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Güzelyurt berber Çullu'suna ağlıyor
Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt'un berber Çullu'su olarak bilinen, ayni zamanda muhtar olan ve 1974 öncesinde Larnaka'da yaşayan Cahit Çulluoğlu hayatını kaybetti.
Bir süreden beridir Acil Durum Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde koornavirüs tedavisi görmekte olan Çulluoğlu bu akşam hayatını kaybetti.
Milletvekili Hasan Büyükoğlu'nun da kayınpederi olan Çulluoğlu'nun ölüm haberi Güzelyurt bölgesini yasa boğlu
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