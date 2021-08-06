banner583
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
5 0
Güney'de kötü tablo değişmedi
Güney'de kötü tablo değişmedi
22 0
 
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
43 0
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
199 0
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
Klsaikler, Merkez Lefkoşa’da sergilendi
21 0
Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
Stabilize yol değil, sanki ralli pisti
118 0
GG, Ocağa sürpriz yaptı
GG, Ocağa sürpriz yaptı
168 0
banner661

Merih Demiral, Atalanta'da

banner476

Atalanta, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı

banner666
Merih Demiral, Atalanta'da
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Juventus'ta forma giyen 23 yaşındaki Merih'in satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.
İki yıl önce Juventus'un kadrosuna dahil olan milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Juventus'ta iki sezonda tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Merih, bir de gol attı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.