Güvensal ailesinin acı günü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakini Nevruz Güvensal bugün hakkın rahmetine kavuştu.
Güvensal’ın cenazesi Perşembe günü saat 12:00’de İsmail Safa camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa mezarlığında defnedilecek.
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