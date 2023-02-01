Şenkul: “Yasal denetleyici ve uygulayıcı rolü Girne Belediyesi’nde olmalıdır”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Turizm Bakanlığı Proje Koordinatörü Orhan Atasoy, Turizm Bakanlığı İdare Memuru ve Hukukçu Sertaç Özsoy ile Antik Liman esnafı ve mal sahipleri katıldığı toplantıda Şenkul, esas konunun “proje sonrası yönetim konusu” olduğunu yineleyerek, “Bu anlamda, yasal denetleyici ve uygulayıcı rolü belediyede olmalıdır” dedi

Girne Antik Limanı’nın yenileme projesi kapsamında, bölge esnafı ile ikinci bilgilendirme ve istişare toplantısı Girne Belediyesi’nde yapıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre toplantıya, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Turizm Bakanlığı Proje Koordinatörü Orhan Atasoy, Turizm Bakanlığı İdare Memuru ve Hukukçu Sertaç Özsoy ile Antik Liman esnafı ve mal sahipleri katıldı.

Liman Tüzüğü yenileme/düzenleme çalışmaları adına karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, proje tamamlama tarihi olan 31 Mayıs sonrası, ne tür yollar izleneceği konularında istişarede bulunuldu.

Açıklamaya göre toplantıda, proje süresi ve sonrasında “ortak dil, ortak hedef” vurgusunda bulunulduğu kaydedildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, toplantıda yaptığı konuşmada, Turizm Bakanlığı’nın yönetiminde ilerleyen projenin “oldukça iyi sonuçlar” doğuracağına olan inancını dile getirerek, projenin belirlenen tarih olan 31 Mayıs’ta tamamlanması temenni etti. Şenkul, esas konunun “proje sonrası yönetim konusu” olduğunu yineleyerek, “Bu anlamda, yasal denetleyici ve uygulayıcı rolü belediyede olmalıdır” dedi.

“Ortaya çok ciddi maliyetleri olan oldukça başarılı bir proje konduğunu” belirten Şenkul, dileğinin bu emeklerin karşılığının alınması olduğunu söyledi. Turizm Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bölgede yasal yetkiye sahip olduklarının bilincinde olduklarını belirten Şenkul, “Liman yönetimi için kurulacak olan özerk yapıda denetleme ve uygulama yetkisinin Girne Belediyesi’nde olmasının doğru adım olacağını” söyledi. “Bu özerk yapı kapsamında ortak bir yönetim komitesi kurulacağını” hatırlatan Şenkul, “Komite sonrası alınacak kararlarda yasal yetkinin Girne Belediyesi’nde olmasının önemini” yineledi.

Toplantıda, esnaf ve mal sahipleri ile Turizm Bakanlığı Proje Koordinatörü Orhan Atasoy da söz aldı.

