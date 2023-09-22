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Girne, Cigerci Şener'ini kaybetti

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Girne, Cigerci Şener'ini kaybetti
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Girne sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne’nin, sevilen, sayılan eski esnaflarından olan ve Çiğerci Şener olarak bilinen Şener Tuncer dün akşam vefat etti.
Şener Tuncer’in cenazesi bugün Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Zeytinlik Kabristanlığı’na defendilecek.  
 
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