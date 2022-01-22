Gaziköy, Miralay amcasına ağlıyor

Mesarya bölgesi köylerinden Gaziköy bir çınarıı daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gaziköy'ün büyük ailelerinden Miralay ailesinin çınarı Mehmet Faik Miralay bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Miralay kılınan cenaze namazı sonrasında Gaziköy Mezarlığı'na defnedildi.
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