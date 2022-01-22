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Halkın Partisi'nden Arasta'da moral yürüyüşü

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Halkın Partisi'nden Arasta'da moral yürüyüşü
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, adaylar ve parti üyeleri bugün Lefkoşa Arasta bölgesini ziyaret etti.
Parti açıklamasında; “morallerin yüksek olduğu ziyarette, vatandaşların Halkın Partisi’ne ilgisi büyükken, bir çok vatandaş HP’lilerle fotoğraf çektirerek başarılar diledi” denildi.
Kudret Özersay, Arasta esnafı için sınır kapılarının önemini bildiklerini, Halkın Partisi’nin hükümete geldiği zaman geçişlerde yapacakları kolaylaştırmalarla, ülkeye girişleri artıracaklarını ve bölgenin daha da canlanmasını sağlayacaklarını belirtti.
Açıklamaya göre, “Bölge esnafı ve vatandaşlar, Halkın Partisi’nin yarın yapılacak erken genel seçimden başarıyla çıkacağına inandıklarını belirterek, HP’nin hükümette bulunduğu dönemlerde vatandaşın hak ve menfaatlerini koruduğunu” ifade ettiler.
Arasta ziyareti sonrası Büyük Han’a geçen Halkın Partisi adayları, burada da vatandaşlarla sohbet ederek, Halkın Partisi’nin seçimden sonra da halk yararına çalışacağını belirttiler.
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