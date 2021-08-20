Foto Doğan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Lefkoşa-Gönyeli’nin sevilen esnaflarından olan ve dün hayatını kaybeden Yılmaz Doğan gözyaşları arasında defnedildi.Lefkoşa’nın bilinen fotoğraf stüdyosu Foto Doğan’ın sahibi Yılmaz Doğan Gönyeli Kabristanlığı’nda saat 11.00’de kılınan cenaze namazı sonrasında sonsuzluğa uğurlandı.Doğan uzun bir süreden beridir yaşadığı sağlık problemi nedeniyle tedavi görüyordu. Cenazeye katılanlar arasında Milli Eğitim ve Kültür Balanı Olgun Amcaoğlu ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu bulundu.