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Fıstıkçı Zekeriya sevenlerini üzdü

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Fıstıkçı Zekeriya sevenlerini üzdü
Mağusa’da Fıstıkçı Zekeriya olarak tanınan Zekeriya Ateş hayatını kaybetti.
Mağusa'nın tanınan isimlerinden Zekeriya Ateş vefat etti. Fıstıkçı Zekeriya olarak bilinen Ateş'in bu sabaha yakın evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bir süredir sağlık sorunu yaşayan Ateş'in ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu. Zekeriya Ateş, bugün saat 14.00'de Mağusa Belediyesi Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.
 
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