banner583
60 dönümlük makilik alan yandı
60 dönümlük makilik alan yandı
37 0
Ocak farklı kazanmaya alıştı
Ocak farklı kazanmaya alıştı
30 0
 
24 0
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
“Pazartesi gününe kadar hastane dolabilir”
345 0
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
Trafiğe 17 ayda 40 kurban
28 0
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
Deneyimli savunmacı, Yeni Boğaziçi’nde
137 0
“Bu kadarına da pes!”
“Bu kadarına da pes!”
39 0
banner661

Gönyeli'de korkutan kaza ucuz atlatıldı

banner476

banner666
Gönyeli'de korkutan kaza ucuz atlatıldı
Gönyeli Yenikent'te Asbank önünde gece 00:30 sıralarında Honda Type R ile Range Rover Evouqe marka iki 2 araç çarpıştı.
Olay yerine 2 ambulans geldi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ardından yaralılar hastaneye götürüldü.
Kaza sırasında bir aracın tekerleği koparken, kaldırımda bulunan ağaç ve elektrik direği yerinden söküldü.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.