Gönyeli'de korkutan kaza ucuz atlatıldı

Gönyeli Yenikent'te Asbank önünde gece 00:30 sıralarında Honda Type R ile Range Rover Evouqe marka iki 2 araç çarpıştı.

Olay yerine 2 ambulans geldi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı ardından yaralılar hastaneye götürüldü.

Kaza sırasında bir aracın tekerleği koparken, kaldırımda bulunan ağaç ve elektrik direği yerinden söküldü.