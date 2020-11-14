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Fatma Kaşıkçı’ya gözyaşlarıyla veda

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Lefkoşa’da 18 Ekim Pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma Kaşıkçı İngiltere’de toprağa verildi

Fatma Kaşıkçı’ya gözyaşlarıyla veda

Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun birinci kilometresinde, 18 Ekim Pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma Kaşıkçı önceki gün İngiltere’de toprağa verildi.
İngiltere’ye defnedilmek istenen Kaşıkçı’nın naaşının yaşadığı ülkeye götürülebilmesi için İngiltere’de bağış kampanyası başlatılmıştı.
16 Ekim’de gittiği KKTC’de Koronavirüs önlemleri kapsamında bir otelde karantinaya alınan Kaşıkçı, izinsiz olarak kaldığı otelden bir gençle ayrılmıştı. Kaşıkçı yönetimindeki NS 140 plakalı araç, Gazimağusa istikametine doğru gittiği sırada yoldan çıkıp beton elektrik trafosuna çarpmıştı. Kazada Kaşıkçı olay yerinde can verirken, araçta bulunan 23 yaşındaki Cuma Yıldırım ise hastaneye kaldırılmıştı.
Anne Ayşe Çınar, kızının ehliyeti ve dolayısıyla sigortası olmadığını, kızına aracın zorla kullandırıldığına inandığını söylemişti. Çınar, “Bu basit bir trafik kazası değil. Kızım şantaja uğruyordu ve şimdi iki küçük çocuğu annesiz kaldı” demişti.

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