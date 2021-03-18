Eski veteriner hekim Manik hayatını kaybetti

Ülkemizin sevilen insanlarından ve uzun yıllar Veteriner Hekimler Birliği genel başkanlığı yapmış olan Eray Manik, 17 Mart Çarşamba günü hayatını kaybetti.
Eray Manik’in cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Yeşilköy Mezarlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.