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Eski veteriner hekim Manik hayatını kaybetti

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Eski veteriner hekim Manik hayatını kaybetti
Ülkemizin sevilen insanlarından ve uzun yıllar Veteriner Hekimler Birliği genel başkanlığı yapmış olan Eray Manik, 17 Mart Çarşamba günü hayatını kaybetti.
Eray Manik’in cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Yeşilköy Mezarlığı’na defnedildi.
 
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