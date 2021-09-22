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Erçakıca ailesi çınarını kaybetti

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Erçakıca ailesi çınarını kaybetti
Aslen Tatlısu’lu olup 1974 öncesi Vuda’da daha sonra ise Akova köyünde yaşamını sürdüren Aysel Erçakıca bugün sabah hayatını kaybetti.
Gazeteci Hasan Erçakıca’nın da annesi olan üç erkek ve bir kız çocuğu sahibi Aysel Erçakıca’nın vefatı başta ailesi ve Akova’da büyük üzüntüyle karşılandı.
Aysel Erçakıca, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Akova Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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