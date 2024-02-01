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Emir ailesi yasta

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Emir ailesi yasta
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Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Yiğitler sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yiğitler köyü sakinlerinden Emir ailesinin çınarı Mustafa Emir hayata gözlerini yumdu.
Nam-ı değer Rüzgar olarak bilinen Emir’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhum’un cenazesi bugün Yiğitler Köy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yiğitler Mezarlığı’na defnedildi.
 
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