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Emekli Polis Genel Müdürü yaşamını yitirdi

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Emekli Polis Genel Müdürü yaşamını yitirdi
Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Genel Müdürü Ali Çetin KARAHAN, tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.
Karahan'ın, yarın Polis Genel Müdürlüğünde düzenlenecek töreninin ardından Gönyeli Kabristanlığına defnedileceği bildirildi.
Karahan'ın vefatıyla ilgili Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak başsağlığı diledi.
Yapılan duyuru şöyle:
Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Genel Müdürümüz Ali Çetin KARAHAN, tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Polis Teşkilatının başı sağolsun.
Emekli Polis Genel Müdürümüz Merhum Ali Çetin KARAHAN, yarın (25.5.2021), saat 13:00'de Polis Genel Müdürlüğünde düzenlenecek töreninin ardından Gönyeli Kabristanlığına defnedilecek
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