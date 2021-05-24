Halkın Partisi Adalı cinayetiyle ilgili polise “ihbar başvurusu” yaptı

HP Genel Başkanı Özersay, yaptığı açıklamada, başvuruda; “son günlerde yaşanan gelişmelerin, kamuoyunda görgü tanıklarının kendi ifadelerine dayalı iddiaların yer aldığını ve polisten, geçmişte açılan ve sonuçsuz kalan ya da kapatılan dosyanın yeniden canlandırılmasını, yeniden açılmasını” talep ettiklerini duyurdu

Halkın Partisi (HP), Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne “ihbar başvurusu” yaptı.

HP Genel Başkanı Özersay, yaptığı açıklamada, başvuruda; “son günlerde yaşanan gelişmelerin, kamuoyunda görgü tanıklarının kendi ifadelerine dayalı iddiaların yer aldığını ve polisten, geçmişte açılan ve sonuçsuz kalan ya da kapatılan dosyanın yeniden canlandırılmasını, yeniden açılmasını” talep ettiklerini duyurdu.

Özersay, ayrıca polisin, Türkiye ile geçmişte yapılmış olan adli yardımlaşma anlaşmasının ilgili maddelerine dayalı olarak Türkiye’de bulunan bazı kişilerin ifadelerinin alınması için iş birliği mekanizmalarını devreye sokmasını da talep ettiklerini kaydetti.

Özersay, şöyle devam etti:

“Aslında dün duyduklarımız bu ülkenin alnında insan hakları ve demokrasi açısından kara bir leke olarak durmakta olan Kutlu Adalı faili meçhul cinayetini biraz olsun takip eden kimse için bir sürpriz değildir. Ancak konunun görgü tanığı olduğunu söyleyen bir şahsın kamuoyu önünde açık itirafıdır. Bahse konu şahıs bu cinayetin azmettiricilerinin, öldürme talimatını verenlerin kimler olduğunu isim, tarih ve mekan bilgisi vererek iddia etmektedir. Bu açıdan yeni bilgiler, iddialar ve ifadeler vardır. Bu nedenle dosya canlandırılmalı, yeniden açılmalı ve bu cinayetin sorumluları derhal araştırılıp bulunup cezalandırılmalıdır.”

“ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASINI DEVREYE SOKUN”

Özersay, “TC-KKTC Ticari ve Cezai konularda adli yardımlaşma, tanıma ve tenfiz, suçluların geri verilmesi ve nakli sözleşmesine” de atıfta bulunarak, buradaki mekanizmaların çalıştırılması için polise başvurduklarına dikkat çekti ve şunları kaydetti:

“Bu adli iş birliği anlaşmasına göre başka hususlar yanında suç ihbarında bulunularak kovuşturma talep edilmesi mümkündür. Bu çerçevede talep edilmesi durumunda Türkiye’de bulunan kişilerin ifadelerinin Türkiye Cumhuriyeti yetkililerince alınması, sorgulamalarının yapılması mümkündür. Dün ismi verilen kişilerden birisinin Türkiye’de göz altına alındığı da dikkate alındığında bu faili meçhul cinayetin aydınlatılmasına dair çok önemli bir kapı aralanmıştır. Bu adli yardımlaşma anlaşmasının yarattığı imkanları Polis Genel Müdürlüğü derhal kullanmalıdır.”