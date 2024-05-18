Eğitim camiası yasta

Güzelyurt bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Eğitim camiasında uzun yıllar hizmet eden Kalkanlı sakini emekli öğretmen Gökçen Kubilay vefat etti.

Kubilay'ın vefatı başta ailesi olmak üzere eğitim camiasını yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Güzelyurt Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip Kalkanlı Mezarlığı'na defnedildi.