Dr. Hami'yi kaybettik

Uzun yıllar Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği başkanlığını yapmış tanınmış hekim Dr. Mustafa Hami vefat etti.

‘Üç Doktorlar'da uzun yıllar cerrah olarak hizmet veren Dr. Hami bir süre önce beyin kanaması geçirmişti.

Siyasette de aktif olarak bulunan Dr. Mustafa Hami, YKP’de çeşitli görevlerde bulunmuştu.



Lefkoşa'nın sevilen mekanlarından Ghetto'nun sahibi olan oğlu Nevzat Hami babasının vefat haberini oldukça duygusal bir mesajla sosyal medya hesabında duyurdu

Mesaj şöyle

" Ölümü bekledim dün gece, bütün gece, gece gelmedi, meğer sabah gelecekmişti, geldi...

Hayat arkadaşımız, babamız, dedemiz, amcamız, dayımız, eniştemiz, doktorumuz, bahcivanimiz, Dr. Hamimiz oğlunun yanına, biraz da dinlenmesi için yolculuğa çıktı..."