Dr. Dinçyürek'in acı günü

Eski Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Gazimağusa eski milletvekili Dr. Hakan Dinçyürek'in acı günü.
Dr. Hakan Dinçyürek yaptığı paylaşımla anneleri Zaliha Dinçyürek'in vefat ettiğini açıkladı.
Zaliha Dinçyürek'in vefatı sevenlerini üzüntüye boğarken, cenazesinin saat 16.30'da kılınacak cenaze namazına müteakip Gazimağusa Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.
Halkın Sesi olarak bizde merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine ise sabur diliyoruz.
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