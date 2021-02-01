banner583
banner590
Efsane Devam Ediyor
Efsane Devam Ediyor
15 0
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
Türk Mutfağının En İyi 10 Mezesi
35 0
 
Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette
Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette
9 0
Fırtına, Ruso Stadına zarar verdi
Fırtına, Ruso Stadına zarar verdi
31 0
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
64 0
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
19 0
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
44 0
banner529
banner570

Döveç ailesinin acı günü

banner476

Döveç ailesinin acı günü
banner601
İş İnsanı Elmaz Döveç’in yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Döveç Brothers Ltd kurucularından Elmaz Döveç yaşamı boyunca bir çok projeyi başarı ile tamamladı. Çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan Elmaz Döveç 1 Şubat 2021 tarihinde vefat etti. Elmaz Döveç bugün 14:30’da Mağusa Kabristanlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından pandemi koşullarında defnedildi. Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.