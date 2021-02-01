Döveç ailesinin acı günü

İş İnsanı Elmaz Döveç’in yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Döveç Brothers Ltd kurucularından Elmaz Döveç yaşamı boyunca bir çok projeyi başarı ile tamamladı. Çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan Elmaz Döveç 1 Şubat 2021 tarihinde vefat etti. Elmaz Döveç bugün 14:30’da Mağusa Kabristanlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından pandemi koşullarında defnedildi. Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.

