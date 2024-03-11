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Dilruba Sultan sevenlerini üzdü

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Dilruba Sultan sevenlerini üzdü
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Ülkemiz sevilen bir sanatçısını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
'Dilruba Sultan' sahne isimiyle bilinen sanatçı Ahmet Kondoz dün hayatını kaybetti.
Kıbrıs'ın 'Huysuz Virjini' 'Dilruba Sultan' olarak bilinen Ahmet Kondoz adada yıllarda birçok farklı mekanda sahne almış ve sivri dili, kendine özgü şovuyla sevilen bir sanatçıydı.
Bir süreden beridir rahatsız olan Ahmet Kondoz'un vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Kondoz'un cenazesi bugün İsmail Safa Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.
 
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