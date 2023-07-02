Davulcu ailesi çınarını kaybetti

Ülkemizin varolma savaşında önemli katıları olanlardan bir çınarı daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Kıbrıs mücahitlerinden Nevzat Davulcu bugün yaşamını yitirdi.
Davulcu'nun cenazesi 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü Lefkoşa İsmail Safa Camiinde kılınacak öğlen namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.
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