banner875
banner815
EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...
EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...
9 0
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
Avrupa’da zirvedekiler koltuklarını sevdi
9 0
 
15 0
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
“Hani sınır kapılarından geçişler kolaylaşacaktı?”
9 0
Kurultayda yumruklar konuştu
Kurultayda yumruklar konuştu
20 0
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
Klasikler slalom finali için piste çıkıyor
58 0
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
Rallide ilk günün lideri Bozalanlar-Odun ikilisi
22 0
banner797

Cezaevi çalışanları yasta

banner476

banner825
Cezaevi çalışanları yasta
Merkezi Cezaevi çalışanları mesai arkadaşlarının ani ölümüyle sarsıldı.
Güzelyurt’un sevilen isimlerinden Alkan Olsun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Merkezi Cezaevi gardiyanı olan Olsun’un ölümü, ailesini ve Güzelyurt bölgesini yasa boğdu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.