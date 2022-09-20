Cezaevi çalışanları yasta

Merkezi Cezaevi çalışanları mesai arkadaşlarının ani ölümüyle sarsıldı.
Güzelyurt’un sevilen isimlerinden Alkan Olsun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Merkezi Cezaevi gardiyanı olan Olsun’un ölümü, ailesini ve Güzelyurt bölgesini yasa boğdu.
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