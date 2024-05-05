Çetereisi ailesinin acı günü

Lefke sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke sakinlerinden olan, Kıbrıs gazetesi editörlerinden Dilek Çetereisi’nin annesi Bahire Çetereisi hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gördüğü Kolan British Hastanesi yoğun bakımında bu sabah kalbi duran Bahire Çetereisi tüm müdahelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bahire Çetereisi’nin naaşı bugün saat 16.30’da Lefke Orta Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Lefke Mezarlığı’na defnedilecek.

