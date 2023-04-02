Celal ailesinin acı günü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nin sevilen simalarından olan İsmet Celal bugün vefat etti.

İsmet Celal’ın cenazesi, yarın Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

