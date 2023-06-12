Çeko hayata tutunamadı

Güzelyurt’a bağlı köylerimizden Güneşköy sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güneşköy sakinlerinden olan ve bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele eden Rağıp Çeko hayata tutunamayarak dün vefat etti.
Çeko’nun cenazesi bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’nda defnedildi.
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