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Çatalköy'ü üzen ölüm

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Çatalköy'ü üzen ölüm
Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir yabancı simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun bir süreden beridir Çatalköy’de yaşamını sürdüren Heather Gordon Kayışkanat bugün hayata gözlerini yumdu.
Çatalköy’de sevilen bir sima olan Heather Gordon Kayışkanat'ın cenazesi yarın Çatalköy Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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