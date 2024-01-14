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Çatalköy Muzaffer abisine ağlıyor

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Çatalköy Muzaffer abisine ağlıyor
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Girne bölgesinin  büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy'ün sevilen çınarlarından olan yardımsever kişilik Muzaffer Ercenap bugün hayata gözlerini yumdu.
Ercenap'ın  cenazesi 15 Ocak 2024 Pazartesi (yarın) günü Çatalköy Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazına müteakip Çatalköy Mezarlığı'na defnedilecek.
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