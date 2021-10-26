banner583
Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
Ercan Havaalanı yeni terminal binasına su gitti!
5 0
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
15 0
 
31 0
El Clasico'da zafer Real Madrid'in
El Clasico'da zafer Real Madrid'in
16 0
Düello berabere bitti
Düello berabere bitti
41 0
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
54 0
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
37 0
banner661
banner726

Çatalköy, Akile ablasına ağlıyor

banner476

banner714
Çatalköy, Akile ablasına ağlıyor
banner721
Girne bölgesi beldelerinden Çatalköy bugün sevilen bir büyüğünü daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy'ün sevilen simalarından olan Akile Baltaşlı bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Baltaşlı'nın cenazesi 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Çatalköy Cami'sinde kılınacak öğle namazından sonra Çatalköy Kabristanlığına defnedilecek
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.