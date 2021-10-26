Çatalköy, Akile ablasına ağlıyor

Girne bölgesi beldelerinden Çatalköy bugün sevilen bir büyüğünü daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy'ün sevilen simalarından olan Akile Baltaşlı bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Baltaşlı'nın cenazesi 27 Ekim 2021 Çarşamba günü Çatalköy Cami'sinde kılınacak öğle namazından sonra Çatalköy Kabristanlığına defnedilecek