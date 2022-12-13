Çatal ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'da sakin Ahmet Çatal 13 Aralık 2022 Salı günü yaşamını yitirdi.
Çatal'ın cenazesi 14 Aralık 2022 Çarşamba günü (yarın) Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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