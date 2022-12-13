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Haspolat’ta özel gün yaşandı
Haspolat’ta özel gün yaşandı
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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
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Çatal ailesi çınarını kaybetti

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Çatal ailesi çınarını kaybetti
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'da sakin Ahmet Çatal 13 Aralık 2022 Salı günü yaşamını yitirdi.
Çatal'ın cenazesi 14 Aralık 2022 Çarşamba günü (yarın) Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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