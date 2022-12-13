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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin

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2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Arjantin, final biletini alan ilk takım oldu

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Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin
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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım Arjantin oldu.
Yarı finalde Hırvatistan'la karşılaşan Tangocular mücadeleyi 3-0 kazandı.
Arjantin'in gollerini 34. dakikada penaltıdan Lionel Messi ile 39 ve 69. dakikalarda Julian Alvarez kaydetti.
Arjantin finalde Fransa-Fas mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
YARI FİNALDE YİNE KAYBETMEDİ
Dünya Kupası'nda son şampiyonluğunu 1986'da elde eden Arjantin, yarı final aşamasında oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı.
"Tangocular" turnuvada son 4 takım arasında yer aldığı 1930, 1978, 1986, 1990 ve 2014'te de rakiplerini mağlup ederek finale yükselmişti.
MATTHAUS'U YAKALADI, BATİSTUTA'YI GEÇTİ
Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, yarı finalde iki önemli unvanının daha sahibi oldu.
Messi, Lothar Matthaus'un Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen (25 maç) oyuncu rekoruna ortak oldu.
Arjantinli süper yıldız ayrıca Hırvatistan'a attığı golle Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla gol atan Arjantinli futbolcu unvanını elde etti.
 
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