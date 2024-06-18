BRT ailesini üzen veda

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) çalışanlarından Zekeriya Vural vefat etti. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Zekeriya Vural rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Türkiye’de tedavi görüyordu. Vural’ın cenazesi dün Hatay Reyhanlı’da toprağa verildi.

1997 yılında BRT’de çalışmaya başlayan Zekeriya Vural santral operatörü olarak görev yapıyordu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, mesaj yayımlayarak Vural’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Özkurt, Vural’ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi....