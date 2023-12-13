Boltaşlı Ömer abisine ağlıyor

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden Boltaşlı sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Boltaşlı köy sakinlerinden Ömer Çetin bugün hayata gözlerini yumdu.
Çetin’in vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüye neden oldu.
Ömer Çetin’in cenazesi yarın Boltaşlı köy camisinde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Boltaşlı Mezarlığı’na defnedilecek.
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