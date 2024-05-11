Bolçocuk ailesi yasta

Güzelyurt bölgesi köylerinden Akdeniz sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akdeniz köyünün sevilen ailelerinden Bolçocuk ailesinin babası Sayram Bolçocuk bugün hayatını kaybetti.
Bolçocuk'un cenazesi bugün Akdeniz Camisi'nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akdeniz Mezarlığı'na defnedildi.
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