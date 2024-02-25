Bolçocuk ailesi yasta

Güzelyurt sevilen bir simasını daha zamasız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt sakini Bolçocuk aileseinin sevilen siması Caner Bolçocuk dün vefat etti.

Bolçocuk'un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Güzelyurt Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip Yuvacık Mezarlığı'na defnedildi.