Bir Kıbrıs gazisini daha kaybettik

Mağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa sakinlerinden sevilen kişilik Kıbrıs Gazisi Fazilet Çıngı, bugün sabah saatlerinde tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde vefat etti.
Merhumun cenazesi yarın(pazar) öğle namazına müteakip Gazimağusa Kabristanlığında askeri cenaze töreni ile defnedilecek.
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