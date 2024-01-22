Bir değeri daha yitirdik

TMT komutanlarından ve TMT Mücahitler Derneği’nin eski başkanlarından Halil Paşa vefat etti

Türk Mukavemet Teşkilatı’nda (TMT) uzun yıllar önemli görevlerde bulunan, KKTC Kurucu Meclis üyeliği yapan ve 16 yıl boyunca TMT Mücahitler Derneği Başkanlığını yürüten Halil Paşa (88) bugün hayata veda etti.21 Ekim 1936'da Gazimağusa kazasının Nergisli köyünde doğan Halil Paşa, 1954-1955 döneminde Lefkoşa Türk Lisesi Kolej bölümünden mezun oldu.İzmir İktisat Fakültesi’nden mezun olan Halil Paşa, gençlik yıllarından itibaren milli mücadelenin içinde oldu. Üniversite eğitiminden sonra gittiği Londra’da 1958-1959 yıllarında “Kıbrıs Türktür Cemiyeti”nin Genel Sekreterliğini yaptı.1960’ta adaya dönüşünün ardından TMT’ye katılan Halil Paşa, özellikle TMT’nin istihbarat birimlerinde uzun süre kritik görevlerde bulundu.Halil Paşa, Aralık 1963- Mart 1978 tarihleri arasında sırasıyla Lefkoşa Sancağı İstihbarat Şube Müdürü (Dal-II) ve Güvenlik Kuvvetleri İstihbarat Grup Başkanı olarak görev yaptı.Halil Paşa, KKTC’nin ilan edilmesinin ardından, TMT Mücahitler Derneği kontenjanından Kurucu Meclis üyeliği de yaptı.Halil Paşa, TMT bünyesinde milli mücadeleye yaptığı önemli katkıları, 1974 sonrasında da TMT Mücahitler Derneği’nde hayatı boyunca sürdürdü.1983’ten itibaren 16 yıl TMT Mücahitler Derneği başkanlığını yürüten Halil Paşa, daha birkaç ay önce, 15 Kasım 2023’te açılan “Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Milli Mücadele Müzesi” için de büyük çaba harcamış ve açılışın ardından müzeye özel ziyaretler düzenlemişti.Halil Paşa, son dönemde yaşadığı rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.