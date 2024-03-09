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Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
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Bir değeri daha kaybettik

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Bir değeri daha kaybettik
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Ülkemiz sevilen, sayılan bir değerini daha keybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Eski TMT'ci, şanlı Erenköy Direnişi mücahitlerinden ve Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde Ticaret Bakanlığı yapan UBP'nin kurucularından Tuncer Arifoğlu bugün vefat etti.
Tuncer Arifoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Arifoğlu'nun cenazesi pazartesi günü Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek tören sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip defnedilecek.
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