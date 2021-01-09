Biletçi Üçokka vefat etti

Akdoğan bir değerini daha yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Akdoğan'lı olan ve uzun yıllar Lefkoşa bölgesinde devlet piyangosu ve milli piyango biletlerini satarak hayatını kazanan İbrahim Üçokka dün gece hayatını kaybetti.

Biletçi Üçokka olarak bilinen İbrhaim Üçokka bugün saat 11.'00'de kılınan cenaze namazının ardından Akdağan Mezarlığına defnedildi.

Üçokka'nın vefatı nedeniyle ailesi ve sevenleri üzüntüye boğuldu.