Berk ailesi yasta

Lefkoşa sevilen, sayılan bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakini, temiz kişiliği ve saygınlığıyla tanınan Tuncel Berk bugün sabaha karşı vefat etti.

Tuncel Berk’in cenazesi, bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

