Benter ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa, sevilen bir çınarını daha kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter'in nenesi Fatma Olkan hayatını kaybetti.
Magunda Baf doğumlu olan Fatma Olkan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Fatma Olkan’ın cenaze namazı takriben 14:45 gibi Lefkoşa İsmail Safa camiinde (Lefkosa Kabristanlığı) kılınmış olup, cenazesi Kuzucuk Kabristanlığında defnedilecek.
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