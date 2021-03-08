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Bektaş’ın üzen vedası

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Girne’nin sevilen insanlarından Cengiz Bektaş hayatını kaybetti.

Bektaş’ın üzen vedası


Bektaş Marketler Direktörü 57 yaşındaki Cengiz Bektaş, geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.
Bektaş, önceki gece saat 01.00 sıralarında Tatlısu’da ikamet ettiği evinde kalp krizi geçirdi. Bektaş, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Bektaş Gıda’nın sahibi, müzisyen Cengiz Topel Bektaş’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Yıllardır iş dünyasında dürüst kişiliğiyle tanınan Cengiz Topel Bektaş, bağlama ve gitarıyla da özellikle eski türküleri başarıyla yorumluyordu.
 
 
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