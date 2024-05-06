Bedel ailesi yasta

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İşadamı Hasan Bedeli'n eşi ve Doğanköy muhtarı Niyazi Bedel'in annesi olan Şenay Bedel 5 Mayıs 2024 tarihinde vefat etti.

Cenazesi bugün Lapta Aşağı Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip Lapta Kabristanlığında defnedildi.